Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Зенит
17:30
СпартакНе начат
Факел
17:30
ОренбургНе начат
Ахмат
20:00
ХимкиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
16:00
АланияНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
1 - 0 1 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
Манчестер Сити
17:00
ИпсвичНе начат
Тоттенхэм
17:00
ЭвертонНе начат
Кристал Пэлас
17:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
17:00
ЛестерНе начат
Саутгемптон
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Астон Вилла
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
МальоркаНе начат
Барселона
20:00
АтлетикНе начат
Хетафе
22:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
19:30
ЛациоНе начат
Парма
19:30
МиланНе начат
Монца
21:45
ДженоаНе начат
Интер
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
16:30
БохумНе начат
Майнц
16:30
УнионНе начат
Фрайбург
16:30
ШтутгартНе начат
Хоффенхайм
16:30
ХольштайнНе начат
Боруссия Д
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
18:00
МонакоНе начат
Лилль
20:00
АнжеНе начат
Сент-Этьен
22:00
ГаврНе начат

Орещук - о "Спартаке": пока играет неплохо, но вы же понимаете, это особая история

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук оценил игру московского "Спартака" при новом главном тренере Деяне Станковиче.
Фото: Laszlo Szirtesi / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
"Пока москвичи играют достаточно качественно, неплохо. Но вы же понимаете, "Спартак" — это особая история. Имею в виду круговорот тренеров в природе. И каждый из них вроде хорошо начинает. А потом все тише и тише... На короткой дистанции специалист эффективен, а затем возникает чувство дежавю. Все возвращается на круги своя — играют так же, как и при предыдущем тренере", - цитирует Орещука "СЭ".

16 мая московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 45-летнего сербского специалиста Деяна Станковича. Под его руководством красно-белые провели семь официальных матчей, в которых одержали пять побед, один раз сыграли вничью и один раз проиграли. На данный момент "Спартак" с 10 очками после 5 туров занимает четвёртое место в чемпионате России и с 6 очками после 2 туров занимпет первое место в группе А Пути РПЛ Кубка России.

Роман Орещук Спартак Деян Станкович
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится