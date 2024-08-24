"Пока москвичи играют достаточно качественно, неплохо. Но вы же понимаете, "Спартак" — это особая история. Имею в виду круговорот тренеров в природе. И каждый из них вроде хорошо начинает. А потом все тише и тише... На короткой дистанции специалист эффективен, а затем возникает чувство дежавю. Все возвращается на круги своя — играют так же, как и при предыдущем тренере", - цитирует Орещука "СЭ".
16 мая московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 45-летнего сербского специалиста Деяна Станковича. Под его руководством красно-белые провели семь официальных матчей, в которых одержали пять побед, один раз сыграли вничью и один раз проиграли. На данный момент "Спартак" с 10 очками после 5 туров занимает четвёртое место в чемпионате России и с 6 очками после 2 туров занимпет первое место в группе А Пути РПЛ Кубка России.
Орещук - о "Спартаке": пока играет неплохо, но вы же понимаете, это особая история
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук оценил игру московского "Спартака" при новом главном тренере Деяне Станковиче.
Фото: Laszlo Szirtesi / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru