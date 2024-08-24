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Малафеев: отсутствие травмированных футболистов - ощутимая потеря для "Зенита"

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Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
"Отсутствие Вендела, Глушенкова и Педро, безусловно, является ощутимой потерей для "Зенита". Эти футболисты играют важные роли в команде, как в атакующих действиях, так и в организации игры. Их отсутствие создаст определенные трудности, особенно в матче против "Спартака" - передает слова Малафеева "РБ Спорт".

Напомним, что пропустят "дерби двух столиц" в составе "Зенита": Глушенков, Вендел и Педро.
На троих они сделали 18 голевых (гол+пас) действий в новом сезоне российского чемпионата. Всего "Зенит" забил 15 голов за 5 туров Российской Премьер-Лиги.

Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком" состоится сегодня, 24 августа, в 17:30 по московскому времени на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Вячеслав Малафеев Зенит
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