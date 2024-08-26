- Работа в "Локомотиве"? Предложили. Но я не планирую завершать карьеру. Хочется поиграть. Есть варианты, но ничего конкретного. Рассматриваю все, что есть. Очень хочу остаться в России — не знаю, получится ли. Как пережил уход из "Локо"? Никто не вечен.
Напомним, бывший вратарь сборной России Маринато Гильерме этим летом покинул московский "Локомотив" в связи с истечением срока контракта. Игрок защищал цвета "железнодорожников" с 2007 года. На его счету 19 матчей за сборную России. За красно-зеленых голкипер провел 387 матчей, в которых пропустил 385 голов и 143 раза отстоял на ноль. В декабре футболисту исполнится 39 лет.
Источник: "СЭ"
Гильерме: предложили работу в "Локомотиве". Но я не планирую завершать карьеру, хочется поиграть
Экс-голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме сообщил, что ему предложили работу в столичном клубе.
Фото: "СЭ"