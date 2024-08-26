"Абсолютно нет никакой нервозности, мы сейчас смотрим на качество игры и хотим в ближайших турах определить первого номера", - цитирует Кафанова "СЭ".
В последний раз "Ростов" оставил свои ворота неприкосновенными в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА - тот матч завершился безголевой ничьёй (0:0). После этого "Ростов" в общей сложности в чемпионате и в Кубке России провёл 7 матчей, в которых пропустил 14 голов. В воротах у южан в этом сезоне играли Рустам Ятимов (5 матчей и 9 пропущенных голов), Даниил Одоевский (2 матча и 4 пропущенных гола) и Хидает Ханкич (1 матч и 1 пропущенный гол).
"Ростов" пока не определился с основным вратарём команды
Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов прокомментировал продолжительную серию без "сухих" матчей в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Ростов"