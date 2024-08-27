"Единственным футболистом, который удивил, стал Глушенков. Приятное удивление с хорошей точки зрения. Единственное открытие сезона. Удивил в плане результативности и то, насколько быстро он влился в "Зенит". Плюс он проявил себя в качестве разностороннего футболиста", - заявил Колосков.
Максим Глушенков перебрался из "Локомотива" в "Зенит" в летнее трансферное окно. Сумма перехода составила 6.3 миллиона евро. В первых 7-ми матчах за новый клуб форвард отметился 9-ю забитыми голами и 1-й результативной передачей. Матч 6-го тура РПЛ против "Спартака" Глушенков пропустил из-за травмы руки, полученной в игре 5-го тура против "Химок" (1:1).
"Зенит" с 14-ю очками в активе занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Локомотива" составляет 1 очко.
Источник: Metaratings
Колосков: Глушенков - единственное открытие сезона. Удивило, как быстро он влился в "Зенит"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от старта сезона.
Фото: официальный сайт РФС