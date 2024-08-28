"Это какая-то глупая ситуация. Но она не первая в футболе, так было в других командах, в других чемпионатах. Просто по каким-то причинам человек взял себя и оставил без футбола. Надо играть в его возрасте, ты пропускаешь уже 6 туров. Сейчас придешь в другую команду, непонятно, до закрытия окна, куда пойдет. Ему надо играть в топ-командах. Куда он пойдет? Не знаю причин, но это какая-то странная история".— цитирует Черданцева "РБ Спорт".
На данный момент форвард "Спартака" тренируется по индивидуальной программе на базе красно-белых и отстранен от тренировок с основным составом. У 27-летнего нападающего действующий контракт со Спартаком до конца июня 2026 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что Соболев ведет переговоры с "Зенитом".
Позже председатель правления "Зенит" Александр Медведев сказал, что слухи о переходе футболиста в петербургский клуб не имеют под собой оснований. Петербургский клуб 27 августа объявил о трансфере аргентинского форварда Лусиано Гонду. "Зенит" в своих социальных сетях представил новичка команды, с отсылкой к Александру Соболеву - "Зенит" опубликовал видео за несколько минут до объявления трансфера с популярным блогером однофамильцем - Николаем Соболевым.
Черданцев: какая-то глупая ситуация с Соболевым, человек взял и оставил себя без футбола
Российский спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказал свое мнение о ситуации с отстранением от тренировок с основным составом "Спартака" футболиста Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"