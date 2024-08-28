Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
15:00
РостовНе начат
Нижний Новгород
17:15
КраснодарНе начат
Динамо
19:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
19:30
ХимкиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
Перенесён
Хетафе
Атлетик
20:00
ВаленсияНе начат
Вальядолид
20:00
ЛеганесНе начат
Атлетико
22:30
ЭспаньолНе начат
Реал Сосьедад
22:30
АлавесНе начат

Полузащитник "Спартака" Маркиньос: Черчесов сильно повлиял на меня как на игрока

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бразильский Новичок "Спартака" Маркиньос рассказал про опыт работы с главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым в венгерском "Ференцвароше".
Фото: ФК "Спартак"
"Черчесов — отличный тренер, который сильно повлиял на меня как на игрока. Он помог мне вырасти технически. Я бы сказал, что это один из лучших тренеров, с кем я работал. С "Ференцварошем" он выиграл много всего", - цитирует Маркиньоса "Чемпионат".

Этим летом "Спартак" объявил о подписании бразильского полузащитника "Ференцвароша" Жозе Маркос Коста Мартинса (Маркиньос).
В дебютном сезоне в венгерском клубе под руководством российского тренера Станислава Черчесова, Маркиньос стал чемпионом Венгрии и обладателем национального Кубка.

Спартак Маркиньос Станислав Черчесов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится