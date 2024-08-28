"Черчесов — отличный тренер, который сильно повлиял на меня как на игрока. Он помог мне вырасти технически. Я бы сказал, что это один из лучших тренеров, с кем я работал. С "Ференцварошем" он выиграл много всего", - цитирует Маркиньоса "Чемпионат".
Этим летом "Спартак" объявил о подписании бразильского полузащитника "Ференцвароша" Жозе Маркос Коста Мартинса (Маркиньос).
В дебютном сезоне в венгерском клубе под руководством российского тренера Станислава Черчесова, Маркиньос стал чемпионом Венгрии и обладателем национального Кубка.
Полузащитник "Спартака" Маркиньос: Черчесов сильно повлиял на меня как на игрока
Бразильский Новичок "Спартака" Маркиньос рассказал про опыт работы с главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым в венгерском "Ференцвароше".
Фото: ФК "Спартак"