"Из шести матчей - четыре победы и две ничьи. У "Шанхай Шэньхуа" был более яркий старт, но мы не на первом месте в своем чемпионате. Если посмотреть на последние три игры "Зенита", то с "Динамо" потеря очков была более чем вероятна, учитывая незабитый пенальти. Матч с "Химками" и со "Спартаком"... Не могу сказать, что было какое-то сверхдоминирование со стороны "Зенита". Первые три тура - да, потом - нет", - заявил Слуцкий.
Санкт-петербургский "Зенит" одержал 4 победы и дважды сыграл вничью в первых 6-ти турах РПЛ. Подопечные Сергея Семака занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 14-ю очками и отставанием в 1 очко от "Локомотива". "Шанхай Шэньхуа", главным тренером которого является Леонид Слуцкий, стартовал в чемпионате Китая с 8-ми побед и 2-х ничьих в первых 10-ти турах.
За 6 туров до конца чемпионата "Шанхай Шэньхуа" занимает 2-е место в турнирной таблице с 61-м очком в 24-х матчах. Отрыв от 3-го места составляет 10 очков. Лидирующий в чемпионской гонке "Шанхай Порт" опережает подопечных Слуцкого на 2 очка. В очном матче между лидерами чемпионской гонки в 24-м туре "Шанхай Шэньхуа" одержал уверенную победу (3:1).
Источник: "СЭ"
Слуцкий - о "Зените": четыре победы и две ничьи? У "Шанхай Шэньхуа" был более яркий старт
Наставник "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий высказался об игре "Зенита" на старте сезона.
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