"Я очень переживаю за Соболева. Очень большой скандал! Не понимаю, за что его наказывает "Спартак"? Ну хочет человек играть за "Зенит", что тут такого? Он бы хорошо себя показал, если бы был в хорошем настроении", - сказала Смородская.
Напомним, руководство "Спартака" отстранило Александра Соболева от тренировок с первой командой после первого тура чемпионата. Нападающий в текущем сезоне успел сыграть только 67 минут в матче против "Оренбурга" (0:2). По информации СМИ, решение об отстранении было принято после того, как Александр в разговоре с главным тренером Деяном Станковичем признался, что его мысли заняты трансфером в петербургский клуб.
Ожидается, что в ближайшее время Соболев должен перейти из московского "Спартака" в "Зенит". Председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что 27-летний форвард сегодня, 30 августа, проходит медобследование, чтобы завершить переход.
Источник: Metaratings
Смородская: я очень переживаю за Соболева. Очень большой скандал!
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о нападающем "Спартака" Александре Соболеве.
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