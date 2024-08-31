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Зарема: очень больно было видеть Соболева в футболке "Зенита". Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы

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Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала переход нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Мне очень жаль и больно было видеть Александра в футболке "Зенита". Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы. Бывшие тренеры "Спартака" держатся за сердце от такой новости. Ни у Ваноли, ни у Тедеско не было конфликтов с Соболевым. Статистику игрока за годы в клубе не стереть ни из каких видеороликов. Александр не Иуда, он предан футболу в первую очередь. Он обязательно это докажет всем! Кто предатель во всей этой истории, проявится позже", - заявила Салихова.

30-го августа санкт-петербургский "Зенит" объявил о переходе в клуб нападающего московского "Спартака" Александра Соболева. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. Соболев подписал с сине-бело-голубыми контракт до лета 2027-го года с опцией продления еще на один сезон.

В составе московского "Спартака" Александр Соболев провел 4.5 года. В январе 2020-го года нападающий был арендован у самарских "Крыльев Советов", а спустя полгода Соболев подписал с красно-белыми полноценный контракт. Переход обошелся "Спартаку" в 4.5 миллиона евро. Суммарно Соболев провел в "Спартаке" 140 матчей во всех турнирах, в которых оформил 58+32 по системе гол+пас.

Источник: "Чемпионат"

Зарема Салихова Александр Соболев Спартак Зенит Российские трансферы
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