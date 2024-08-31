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Черевченко: надеюсь, что "Локомотив" сохранит лидирующие позиции

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Российский тренер Игорь Черевченко высказался о московском "Локомотиве".
Фото: GETTY IMAGES
"Тяжело говорить, сможет ли "Локомотив" удержать лидерство. Сейчас будет пауза на сборные, а потом будет видно. Другие команды тоже будут готовиться, но надеюсь, что "Локомотив" сохранит лидирующие позиции", - цитирует Черевченко "Чемпионат".

После 6-ти сыгранных туров московский "Локомотив" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 набранных очков. Завтра, 1-го сентября, команда Михаила Галактионова примет на своем поле "Краснодар" в 7-м туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

"Железнодорожники" располагаются на первой строчке в группе B Кубка России и имеют в своем активе 9 набранных очков при разнице забитых и пропущенных мячей 8-2.

Локомотив Игорь Черевченко
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