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"Тоже захотел в "Зенит" к бразильцам?" Зарема раскритиковала гендиректора "Спартака" за разочарование Виллианом Жозе

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Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова критически высказалась о словах генерального директора красно-белых Олега Малышева о разочаровании игрой форварда Виллиана Жозе.
Фото: МатчПремьер
- А что с Виллианом Жозе не так? Не понравился тарасовский борщ? Или, может, тоже захотел в "Зенит" к бразильцам? От "такой форвард был на рынке, что его нельзя было не взять" до "я разочарован" прошёл месяц, - передаёт слова Салиховой Metaratings.ru.

32-летний бразильский нападающий Виллиан Жозе перешёл в московский "Спартак" из испанского "Бетиса" в июле 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. Форвард сыграл за красно-белых в 6 матчах во всех турнирах без результативных действий, его суммарное игровое время в 4 матчах Российской премьер-лиги составило 74 минуты.

После матча "Спартак" - "Рубин" (1:0), в котором Виллиан Жозе не попал в заявку, генеральный директор "Спартака" Олег Малышев выразил разочарование его результатами.

30 августа было официально объявлено о переходе из "Спартака" в "Зенит" нападающего Александра Соболева.

Руководство "Спартака" разочаровано Виллианом Жозе. Бразилец присоединился к команде летом

Спартак Зенит Олег Малышев Зарема Салихова Виллиан Жозе
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