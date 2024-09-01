- А что с Виллианом Жозе не так? Не понравился тарасовский борщ? Или, может, тоже захотел в "Зенит" к бразильцам? От "такой форвард был на рынке, что его нельзя было не взять" до "я разочарован" прошёл месяц, - передаёт слова Салиховой Metaratings.ru.
32-летний бразильский нападающий Виллиан Жозе перешёл в московский "Спартак" из испанского "Бетиса" в июле 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. Форвард сыграл за красно-белых в 6 матчах во всех турнирах без результативных действий, его суммарное игровое время в 4 матчах Российской премьер-лиги составило 74 минуты.
После матча "Спартак" - "Рубин" (1:0), в котором Виллиан Жозе не попал в заявку, генеральный директор "Спартака" Олег Малышев выразил разочарование его результатами.
30 августа было официально объявлено о переходе из "Спартака" в "Зенит" нападающего Александра Соболева.
Руководство "Спартака" разочаровано Виллианом Жозе. Бразилец присоединился к команде летом
"Тоже захотел в "Зенит" к бразильцам?" Зарема раскритиковала гендиректора "Спартака" за разочарование Виллианом Жозе
Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова критически высказалась о словах генерального директора красно-белых Олега Малышева о разочаровании игрой форварда Виллиана Жозе.
Фото: МатчПремьер