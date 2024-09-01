- Да, немного неудачный. Были определённые личные сложности. Но сейчас всё хорошо, - приводит слова защитника "Спартака" "Чемпионат".
23-летний Хлусевич, выступающий за красно-белых с 2022 года, в текущем сезоне выходил на поле в 8 матчах, но не смог сделать результативные действия. Трудовой договор защитника со "Спартаком" действует до лета 2026 года, а трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 5 миллионов евро.
Отметим, что ранее Хлусевич вошел в окончательный список сборной России на товарищеские матчи в сентябре. Коллектив Валерия Карпина в этом месяце сыграет с Вьетнамом (5-го сентября) и против сборной Таиланда 7-го числа.
Защитник "Спартака" Хлусевич назвал неудачной свою форму на старте сезона
Даниил Хлусевич, защитник "Спартака", высказался о своей форме на старте нового сезона чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"