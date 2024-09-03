- В тех чемпионатах, которые "Зенит" выиграл досрочно, были неудачные игры. У РПЛ достаточно длинный розыгрыш, и сейчас будет перерыв, когда соперники могут приобрести футболистов и перестроить игру. Мы видим, что из года в год соперники "Зенита" используют все возможные средства для побед, меняя тренеров и руководство. Питерской команде в этом сезоне легко не будет, но самое главное - это запас прочности и стабильности, которые дают уверенность футболистам, - передаёт слова Игонина "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом России, при этом сине-бело-голубые неизменно завоёвывали чемпионское звание в шести последних сезонах. С чемпионата-2018/2019 по чемпионат-2022/2023 петербуржцы обеспечивали себе первое место досрочно. В сезоне-2023/2024 "Зенит" выиграл чемпионство только в 30 туре, опередив лидировавшее за тур до финиша московское "Динамо".
В текущем сезоне команда главного тренера Сергея Семака также лидирует, набрав 17 очков в 7 матчах. В активе ближайших преследователей "Зенита" - "Краснодара" и "Локомотива" - по 15 очков.
Игонин: из года в год соперники "Зенита" используют все возможные средства для побед. В этом сезоне легко не будет
Экс-защитник "Зенита" Алексей Игонин высказался о перспективах сине-бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"