- Очередные провокации, не имеющие под собой никаких оснований. Пущай клевещут, - передает слова руководителя петербургской команды "Спорт-Экспресс".
Ранее в прессе появилась информация о том, что Семака не устраивает поведение Медведева. В частности, руководитель "Зенита" часто заходит в раздевалку сине-бело-голубых и лично дает указания игрокам.
"Зенит" после семи туров имеет в своей копилке 17 баллов и лидирует в таблице. В последнем матче перед паузой на матчи сборных команда Сергея Семака в гостях разгромила "Пари НН", забив три безответных мяча. В следующем матче сине-бело-голубые отправятся в гости к ЦСКА, встреча пройдет 14 сентября, старт - в 16:30 по московскому времени.
Александр Медведев ответил на вопрос о конфликте с Семаком
Александр Медведев, председатель правления "Зенита", прокомментировал новость о конфликте с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"