"От первого гола удар психологический был, просто нокдаун. Второй гол - уже нокаут. И ведь это не голевые моменты были, просто дали такую фору сопернику, который ни в чём не уступает. "Краснодар" молодцы, не стали оборонять счёт, забили после перерыва третий", - сказал Бубнов.
Встреча между "Локомотивом" и "Краснодаром" прошла 1 сентября на стадионе "РЖД Арена" в Москве. Счет уже на пятой минуте открыли гости, отличился бразильский нападающий Виктор Са. Далее полузащитник "быков" Эдуард Сперцян забил гол в раздевалку в компенсированное к первому тайму время. Во второй половине игры "Краснодар" довели счет до разгромного, третий мяч забил колумбийский форвард Джон Кордоба.
"Локомотив" после неудачи в домашнем матче лишились возможности продлить свое пребывание на первом месте в чемпионате. "Железнодорожники" идут на третьем месте с 15-ю набранными очками и отстают от лидера петербургского "Зенита" на два балла. Одержавший победу в Москве "Краснодар" располагается на второй позиции в таблице, имея в активе 15 очков.
Источник: sportbox
Бубнов - о поражении "Локомотива" от "Краснодара": после первого гола был психологический удар, второй гол - нокаут
Бывший игрок "Спартака", а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение "Локомотива" от "Краснодара" в 7-м туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Локомотив"