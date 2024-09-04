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Экс-зенитовец Круговой рассказал, как относится к фанатской кричалке "Зенит - позор российского футбола"

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Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, как относится к тому, что фанаты российских клубов скандируют кричалку "Зенит" - позор российского футбола".
Фото: ЦСКА
"Как бы прокомментировал ту самую кричалку, которую скандируют фаны соперников "Зенита"? Никак. Просто молча смотрю на это", - сказал Круговой.

Отметим, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС неоднократно штрафовало клубы, чьи болельщики во время матчей с "Зенитом" и на других играх чемпионата скандировали с трибун кричалку: "Зенит - позор российского футбола". В августе штраф в размере 20 тысяч рублей получил московский "Спартак" за то, что фанаты красно-белых выкрикивали эту фразу в матче 3-го тура против самарских "Крыльев Советов".

Напомним, Данил Круговой этим летом в качестве свободного агента перешел из петербургского "Зенита" в московский ЦСКА. До подписания контракта с армейцами, Круговой получал игровую практику во второй команде. С армейским клубом защитник подписал долгосрочный контракт до июня 2028 года.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит ЦСКА Данил Круговой
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