"Как бы прокомментировал ту самую кричалку, которую скандируют фаны соперников "Зенита"? Никак. Просто молча смотрю на это", - сказал Круговой.
Отметим, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС неоднократно штрафовало клубы, чьи болельщики во время матчей с "Зенитом" и на других играх чемпионата скандировали с трибун кричалку: "Зенит - позор российского футбола". В августе штраф в размере 20 тысяч рублей получил московский "Спартак" за то, что фанаты красно-белых выкрикивали эту фразу в матче 3-го тура против самарских "Крыльев Советов".
Напомним, Данил Круговой этим летом в качестве свободного агента перешел из петербургского "Зенита" в московский ЦСКА. До подписания контракта с армейцами, Круговой получал игровую практику во второй команде. С армейским клубом защитник подписал долгосрочный контракт до июня 2028 года.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-зенитовец Круговой рассказал, как относится к фанатской кричалке "Зенит - позор российского футбола"
Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, как относится к тому, что фанаты российских клубов скандируют кричалку "Зенит" - позор российского футбола".
Фото: ЦСКА