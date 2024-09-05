Напомним, колумбийский нападающий был удален в матче седьмого тура чемпионата России с "Локомотив" (3:0), получив две желтые карточки.
- Он отличается тем, что любит очень много говорить с судьями, хотя во многих эпизодах играет грязно. Можем вспомнить, какую травму он нанес Луневу. Там было видно, что Кордоба не успевал, а вратарь складывался. Видимо, такой характер у нападающего, - передает слова Таранова "Чемпионат".
Кордоба является игроком "быков" с 2021 года. Всего на счету футболиста 91 матч за краснодарскую команду и 46 забитых голов. Вчера появилась информация, что в услугах колумбийца заинтересован "Спартак", который предложил за игрока 16 миллионов евро. Контракт Кордобы с "Краснодаром" истекает летом следующего года.
Экс-игрок ЦСКА Таранов: Кордоба во многих эпизодах играет грязно
Иван Таранов, экс-игрок ЦСКА, высказался об игре форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"