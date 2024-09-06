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"Уровень брака сумасшедший, молодёжка бы сыграла лучше". Бубнов оценил игру сборной России с Вьетнамом

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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру сборной России в товарищеском матче с командой Вьетнама.
Фото: РФС
"С этой командой можно было выйти и неготовыми, пешком ходить по полю, что сборная и делала. Более-менее ускорялись только тогда, когда в оборону уходили. Уровень брака сумасшедший, и это в матче с командой, которая в футбол играть не может ни в атаке, ни в обороне. На мой взгляд, это самый слабый соперник из тех, с кем мы играли за время отстранения. Здесь бы и молодёжка справилась, думаю, даже лучше могли сыграть", - приводит слова Бубнова Sportbox.

Товарищеский матч между сборными России и Вьетнама состоялся 5 сентября в Ханое. Победу со счётом 3:0 одержала национальная команда под руководством Валерия Карпина.

Счёт в игре на 24-й минуте был открыт после удара головой полузащитником Далером Кузяеым. На 61-й минуте гол в свои ворота забил защитник хозяев Ву Ван-Танх. Разгромным счёт сделал нападающий Тамерлан Мусаев, который на 77-й минуте замкнул прострел Пруцева.

7 сентября сборная России также в Ханое проведёт ещё один товарищеский матч - со сборной Таиланда.

Александр Бубнов Сборная России Сборная Вьетнама
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