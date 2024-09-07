- Конечно, платить такие деньги — это неоправданные риски, но для достижения результата он нужен "Спартаку". Если красно?белым он необходим, пусть тратят такие деньги, - передает слова Шикунова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ была информация, что "Спартак" готов заплатить за колумбийского 31-летнего игрока 16 миллионов евро, однако клуб не смог согласовать с футболистом "Краснодара" условия личного контракта. Сообщалось, что Кордоба требовал зарплату в размере 5 миллионов евро, что не устроило красно-белых.
Следующим летом у Кордобы истекает трудовой договор с "быками". За краснодарский клуб он выступает с 2021 года. На счету Кордобы 91 матч за "быков", в которых он записал на свой счет 46 голов.
Шикунов: для достижения результата Кордоба нужен "Спартаку"
Экс-спортивный директор красно-белых Александр Шикунов высказался о возможном переходе в клуб форварда Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"