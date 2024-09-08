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Ольга Смородская: "Зенит" для Соболева — это шанс

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Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская рассказала, что ожидает от игры нападающего Александра Соболева за петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Ожиданий от Соболева в «Зените» никаких нет. Надо смотреть по ситуации, а не не ожидать чего-то. Ему надо научиться играть с холодной головой и результат придет. "Зенит" для Соболева — это шанс", — приводит слова Смородской "РБ Спорт".

Нападающий Александр Соболев перешёл в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" 30 августа. Контракт с сине-бело-голубыми заключён по схеме "3+1". По информации журналистов, сумма компенсации составила 10 млн евро. Футболист будет выступать за петербуржцев под игровым номером 7.

Соболев дебютировал в составе "Зенита" 8 сентября в товарищеском матче с казахстанским "Кайратом", форвард вышел в стартовом составе, провёл на поле все 90 минут без замен, результативными действиями не отметился.

Зенит Александр Соболев Ольга Смородская
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