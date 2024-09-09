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Экс-игрок "Оренбурга" Обухов: нынешний "Спартак" поборется за чемпионство

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Бывший игрок "Оренбурга" Владимир Обухов высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" сейчас играет в достойный футбол. После игры с "Оренбургом" я подумал, что они снова провалят сезон и будет одно и то же, но сейчас они хороши. Они мне нравятся. Нынешний "Спартак" поборется за чемпионство", - цитирует Обухова "РБ Спорт".

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде уступил "Оренбургу" со счетом 0:2. После 7-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков.

В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо", которое на данный момент занимает 9-ую строчку в турнирной таблице РПЛ. Встреча состоится в воскресенье, 15-го сентября, в 19:00 по московскому времени.

Владимир Обухов Спартак
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