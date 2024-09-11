10 сентября бело-голубые сообщили о продлении трудового договора с 27-летним футболистом до 2029 года. Минувший контракт Даниила с "Динамо" действовал до 2025 года.
- Это правильное решение. Фомин был капитаном команды, является ее лидером. Подписание контракта на пять лет означает, что Марцел Личка рассчитывает на него всерьез и надолго. Продление — правильный выбор и для Фомина, и для клуба, - передает слова экс-защитника бело-голубых "Матч ТВ".
Фомин принадлежит столичной команде с 2020 года. На счету футболиста 144 матча за "Динамо", в которых он записал в свой актив 27 голов и 20 ассистов на партнеров. Фомин также выходил на поле в 15 матчах за национальную сборную России.
Дьяков: продление контракта - правильный выбор и для Фомина, и для "Динамо"
Виталий Дьяков, экс-игрок "Динамо", высказался о решении клуба подписать новый долгосрочный контракт с полузащитником Даниилом Фоминым.
Фото: "Матч ТВ"