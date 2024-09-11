По информации источника, нападающий "Сочи" Сауль Гуарирапа отправился в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в ЦСКА. Клубы продолжают переговоры и близки к соглашению.
В текущем сезоне Сауль Гуарирапа провел за южан в Первой лиге девять матчей и отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт форварда с "Сочи" рассчитан до лета 2028 года.
После 7-ми сыгранных туров московский ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 набранных очков.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": нападающий "Сочи" Гуарирапа отправился в Москву на медосмотр для перехода в ЦСКА
Нападающий "Сочи" Сауль Гуарирапа в ближайшее время может перейти в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Сочи"