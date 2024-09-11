"Он в товарищеском матче уже дебютировал, практически полностью его отыграл. Участвовал в двух голевых комбинациях. Ему нужно засчитать передачу, после его удара был забит гол. Самое главное, что он работает и хочет доказать всем и себе, какой он футболист", - сказал Медведев.
Александр Соболев перешел из московского "Спартака" в "Зенит" 30 августа, по информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а с нападающим подписали контракт на три года с возможностью продления ещё на один сезон. Александр дебютировал за "Зенит" в товарищеском матче между "Зенитом" и казахстанским "Кайратом" (3:2) во время международной паузы.
Следующая игра сине-бело-голубых состоится 14 сентября против московского ЦСКА. После семи туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков и опережая ближайших преследователей на два балла.
Отметим, что перед трансфером в петербургский клуб руководство "Спартака" отстранило Соболева от тренировок с первой командой. 27-летний форвард в текущем сезон успел провести только 67 минут.
Источник: "Чемпионат"
Глава правления "Зенита" Медведев: Соболев хочет доказать всем и себе, какой он футболист
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о новичке сине-бело-голубых нападающем Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"