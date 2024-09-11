"Миранчук может стать звездой чемпионата Швейцарии, у него для этого есть все данные. Но нужно готовиться к серьезному уровню, не надо думать, что он всех обыграет на одной ноге", - сказал Рудаков.
В сентябре 29-летний Антон Миранчук на правах свободного агента подписал двухлетний контракт со швейцарским "Сьоном". До этого на протяжении всего лета российский полузащитник не мог найти себе клуб. Миранчук вышел на рынок свободных агентов после того, как истек его контракт с московским "Локомотивом", игрок и клуб не смогли договориться о заключении нового трудового соглашения.
Антон является воспитанником "железнодорожников" и всю карьеру провел в этом клубе. Дебют за основную команду состоялся в 2013 году, а всего полузащитник провел за красно-зеленых 217 игр, в которых забил 51 гол и сделал 34 голевых передач. В составе "Локомотива" Антон Миранчук стал чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок и единожды - Суперкубок страны.
Источник: "Чемпионат"
Рудаков: Миранчук может стать звездой чемпионата Швейцарии, но не надо думать, что обыграет всех на одной ноге
Бывший российский футболист, игравший в чемпионате Швейцарии, Андрей Рудаков оценил возможности новичка швейцарского "Сьона" Антона Миранчука стать звездой лиги.
Фото: РИА Новости