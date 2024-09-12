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Колыванов: Дзюба - один из лучших нападающих своего поколения

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Известный российский тренер, в прошлом футболист "Динамо" Игорь Колыванов поделился мнением о бывшем нападающем сборной России Артеме Дзюбе.
Фото: "Матч ТВ"
- Очень жаль, что Дзюба до сих пор без клуба. Не знаю, в каком он сейчас состоянии, но я бы хотел посмотреть на его игру в РПЛ. Он один из лучших нападающих своего поколения. Всем бы было интересно посмотреть на Артема на футбольном поле, - цитирует Колыванова Legalbet.

Напомним, Дзюба находится в статусе свободного агента с июня, когда у него истек срок действия контракта с московским "Локомотивом". За "железнодорожников" он выступал с февраля 2023 года и забил за клуб 12 голов в 39 матчах.

Дзюба, являющийся воспитанником "Спартака", также выступал за "Ростов", "Зенит" и ряд других клубов. У форварда 55 матчей за сборную России.

Артем Дзюба Игорь Колыванов
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