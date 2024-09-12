- Скоро все узнаете по поводу дальнейших планов Георгия, - цитирует агента бывшего капитана "Спартака" "Матч ТВ".
30-летний Джикия выступал за "Спартак" с 2017 по 2024 год, после чего срок действия его контракта с клубом истек.
На счету защитника 215 матчей за красно-белых, пять забитых мячей и 11 ассистов на партнеров. Со "Спартаком" футболист выигрывал РПЛ, Кубок России и Суперкубок страны.
Отметим, что трансферное окно в России закроется в ночь на 13 сентября.
Агент Джикии сообщил, что скоро станет известно о дальнейших планах экс-защитника "Спартака"
Вадим Шпинев, представитель защитника Георгия Джикии, ответил на вопрос о дальнейших планах своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"