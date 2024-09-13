Напомним, Дзюба перешел в "Акрон" 12 сентября в статусе свободного агента. Трудовой договор с экс-игроком сборной России рассчитан до конца сезона.
- "Акрон" он усилит, и с ним команда не вылетит из РПЛ. Дзюба всё равно сильный нападающий. Поможет команде, отыграет ещё сезон и, наверное, завершит карьеру. Ну, может, два, - цитирует Макарова Metaratings.ru.
Последним клубом Дзюбы был московский "Локомотив", за который он выступал с 2023 года. Всего на его счету 39 матчей за "железнодорожников" и 12 забитых мячей.
"Акрон" в этом сезоне РПЛ набрал пять баллов и идет на 14-й строчке в таблице.
Экс-игрок "Акрона" Макаров: с Дзюбой клуб не вылетит из РПЛ
Сергей Макаров, бывший футболист "Акрона", высказался о переходе в тольяттинскую команду 36-летнего форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"