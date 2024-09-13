"С вероятностью в 99 процентов я в "Спартак" не перейду. Не потому, что я испытываю какую-то неприязнь. Мне "Спартак" очень нравится как клуб, в сборную оттуда приезжают потрясающие ребята. Это действительно "народная команда", она на слуху. Но не перейду из уважения к «Зениту», к болельщикам", - цитирует Кузяева "РБ Спорт".
Полузащитник Далер Кузяев выступал за петербургский "Зенит" с 2017 по 2023 год, всего россиянин провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 183 матча и отметился 23-мя забитыми мячами и 29-ю результативными передачами.
Летом 2023 года Кузяев перешел во французский "Гавр" на правах свободного агента. Игрок сборной России провел за французский клуб 35 встреч и записал на свой счет три забитых гола и две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт Кузяева с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Экс-игрок "Зенита" Кузяев: "Спартак" - действительно "народная команда", она на слуху
Экс-игрок "Зенита" Далер Кузяев высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Зенит"