"Сергей Богданович Семак - безусловно, один из топ-тренеров по российским меркам. Его тренерская работа в "Зените" показывает, что он умеет адаптироваться к разным игровым ситуациям, находить правильный баланс в команде и поддерживать высокий уровень игры на протяжении нескольких сезонов", - отметил Малофеев.
После окончания карьеры футболиста Сергей Семак получал опыт тренерской работы в "Зените", он работал с итальянским специалистом Лучано Спаллетти, а также с португальцем Андре Виллаш-Боашем и румынским тренером Мирча Луческу. В 2016 году Семак возглавил "Уфу". сезон-2017/18 команда закончила на шестом месте в чемпионате России, что остается лучшим результатом клуба.
В 2019 году Семак стал главным тренером петербургского "Зенита". На протяжении шести последних сезонов сине-бело-голубые под руководством Сергея Богдановича становятся чемпионами России. В текущем сезоне петербуржцы идут на первом месте после семи туров чемпионата, имея при этом разницу забитых и пропущенных мячей 18:1.
Источник: Sport24
Малафеев: Семак – один из топ-тренеров по российским меркам
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малофеев оценил уровень главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"