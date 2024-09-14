Сообщается, что сейчас у красно-белых нет планов о продлении контракта с Александром Селиховым. Действующее соглашение 30-летнего вратаря с московским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. В то же время оно содержит опцию автоматического продления при выполнении определенных условий.
Отмечается, что вариант с вратарём ЦСКА Ильёй Помазуном, который в интервью допустил свой трансфер в "Спартак", для красно-белых на данный момент не является приоритетным.
Александр Селихов выступает за московский "Спартак" с января 2017 года, когда его выкупили у пермского "Амкара" за 3,5 млн евро. За это время голкипер в составе "Спартака" провёл 97 матчей, в которых пропустил 111 голов и оформил 29 "сухарей".
Источник: Metaratings
"Спартак" зимой может начать поиски нового вратаря, так как не рассчитывает на Селихова
По информации СМИ, московский "Спартак" ближайшей зимой может организовать поиски на трансферном рынке нового голкипера.
Фото: Михаил Зимин / "Матч ТВ"