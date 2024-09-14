"Конечно, я хочу, чтобы такой "Спартак", который мы видим сейчас, боролся с "Зенитом". И он обязан бороться с "Зенитом" вплоть до последнего тура, чего я бы хотел. Как это случилось в прошлом сезоне, когда конкуренцию "Зениту" составили до последнего тура "Краснодар" и "Динамо". Конечно, эта конкуренция — огромный плюс для российского чемпионата", - цитирует Аленичева "Чемпионат".
После 7-ми сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков. Команда Сергея Семака располагается на втором месте и имеет на три набранных очка больше.
Сегодня, 14-го сентября, петербуржцы сыграют на выезде с московским ЦСКА в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Завтра, 15-го сентября, команда Деяна Станковича сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо". На данный момент махачкалинский клуб располагается на 10-й строчке с 8-ю очками в своем активе.
Аленичев: такой "Спартак" обязан бороться с "Зенитом" до последнего тура
Экс-игрок красно-белых Дмитрий Аленичев высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"