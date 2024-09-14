Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
2 - 4 2 4
ЛокомотивЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
Краснодар
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алания
17:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
18:00
ЕнисейНе начат
Сочи
19:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Саутгемптон
0 - 3 0 3
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Фулхэм
17:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
17:00
ИпсвичНе начат
Ливерпуль
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Кристал Пэлас
17:00
ЛестерНе начат
Манчестер Сити
17:00
БрентфордНе начат
Астон Вилла
19:30
ЭвертонНе начат
Борнмут
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 1 1 1
Вильярреал2 тайм
Эспаньол
17:15
АлавесНе начат
Севилья
19:30
ХетафеНе начат
Реал Сосьедад
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
1 - 0 1 0
Болонья1 тайм
Эмполи
19:00
ЮвентусНе начат
Милан
21:45
ВенецияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
0 - 0 0 0
Бохум1 тайм
Хоффенхайм
0 - 0 0 0
Байер1 тайм
Боруссия М
0 - 0 0 0
Штутгарт1 тайм
Вольфсбург
0 - 0 0 0
Айнтрахт1 тайм
РБ Лейпциг
0 - 0 0 0
Унион1 тайм
Хольштайн
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
18:00
НиццаНе начат
Осер
20:00
МонакоНе начат
ПСЖ
22:00
БрестНе начат

Аленичев: такой "Спартак" обязан бороться с "Зенитом" до последнего тура

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок красно-белых Дмитрий Аленичев высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, я хочу, чтобы такой "Спартак", который мы видим сейчас, боролся с "Зенитом". И он обязан бороться с "Зенитом" вплоть до последнего тура, чего я бы хотел. Как это случилось в прошлом сезоне, когда конкуренцию "Зениту" составили до последнего тура "Краснодар" и "Динамо". Конечно, эта конкуренция — огромный плюс для российского чемпионата", - цитирует Аленичева "Чемпионат".

После 7-ми сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков. Команда Сергея Семака располагается на втором месте и имеет на три набранных очка больше.

Сегодня, 14-го сентября, петербуржцы сыграют на выезде с московским ЦСКА в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Завтра, 15-го сентября, команда Деяна Станковича сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо". На данный момент махачкалинский клуб располагается на 10-й строчке с 8-ю очками в своем активе.

Дмитрий Аленичев Спартак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится