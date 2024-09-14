Канчельскис забрал заявление из полиции после драки в баре: выйду на ринг против Тайсона, шучу

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что разрешил конфликт с человеком, с которым подрался в одном из московских баров во время Евро-2024.

Фото: ФК "Тобол"





В июле текущего года у экс-футболиста



Ранее в СМИ появлялась информация, что Канчельскис готов забрать заявление из полиции, если его обидчик принесет публичные извинения.



Источник: "С моим обидчиком мы все решили, пожали руки. Пришли к согласию, я забрал заявление, все закончилось миром. Дело закрыто, так что не переживайте! Сейчас я готовлюсь к следующему бою, выйду на ринг против Тайсона, ха-ха! Шучу, конечно", - заявил Канчельскис.В июле текущего года у экс-футболиста сборной России случился конфликт в баре с одним из посетителей во время просмотра матча Чемпионата Европы-2024. Словесная перепалка между сторонами продолжалась несколько часов, после чего действующие лица конфликта обменялись ударами.Ранее в СМИ появлялась информация, что Канчельскис готов забрать заявление из полиции, если его обидчик принесет публичные извинения.Источник: Sport 24