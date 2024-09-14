"В плане результата отрицательный матч. В плане того, как мы вели игру, я очень доволен. Наверное, к судейству у всех есть вопросы, кроме "Зенита". Я не буду говорить о судействе, но здесь сами всё понимаем", - цитирует Жемалетдинова "Чемпионат".
ЦСКА принимал на своем поле "Зенит" в матче 8-го тура чемпионата России. Минимальную победу праздновали действующие чемпионы страны. Аргентинский новичок "Зенита" Лусиано Гонду забил гол ударом головой на 43-й минуте матча. Этот забитый мяч так и остался единственным в игре.
После 8-ми туров "Зенит" с 20-ю очками возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА с 13-ю очками в активе располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ.
Хавбек ЦСКА Жемалетдинов: у всех есть вопросы к судейству, кроме "Зенита"
Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов подвел итоги матча своей команды с "Зенитом" (0:1) в 8-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"