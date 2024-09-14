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Чанов - о голе Гонду в ворота ЦСКА: шансов у Акинфеева не было. Это был расстрел

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Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов разобрал гол форварда "Зенита" Лусиано Гонду в ворота ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Шансов спасти не было. Это был расстрел. Мяч шёл сильно, Лусиано бил не стоя, а летел на мяч. Скорость на скорость умножается надвое, а то и натрое. Игорь играл правильно: делал шаг, но удар был расстрельным", - заявил Чанов.

Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу в выездном матче с ЦСКА в рамках 8-го тура Премьер-лиги. Единственный гол в матче на 43-й минуте забил нападающий "Зенита" Лусиано Гонду. Аргентинец отправил мяч в сетку ударом головой с линии вратарской после подачи защитника сине-бело-голубых Дугласа Сантоса с левого фланга.

Победа позволила "Зениту" набрать 20 очков в 8-ми турах и возглавить турнирную таблицу. В активе ЦСКА осталось 13 очков.

Источник: Metaratings

Вячеслав Чанов ЦСКА Зенит Лусиано Гонду Игорь Акинфеев
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