Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
14:15
АхматНе начат
Акрон
16:30
ХимкиНе начат
Динамо Мх
19:00
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
12:00
РодинаНе начат
СКА-Хабаровск
15:00
НефтехимикНе начат
Тюмень
15:00
СоколНе начат
Чайка
18:00
ШинникНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
16:00
АрсеналНе начат
Вулверхэмптон
18:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ВальядолидНе начат
Жирона
17:15
БарселонаНе начат
Лас-Пальмас
19:30
АтлетикНе начат
Атлетико
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
13:30
РомаНе начат
Торино
16:00
ЛеччеНе начат
Аталанта
16:00
ФиорентинаНе начат
Кальяри
19:00
НаполиНе начат
Монца
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Майнц
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
16:00
МонпельеНе начат
Страсбург
18:00
АнжеНе начат
Тулуза
18:00
ГаврНе начат
Нант
18:00
РеймсНе начат
Ланс
21:45
ЛионНе начат

Лапочкин - о матче "Оренбурга" и "Локомотива": на 10-й минуте должен был быть пенальти

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин утверждает, что на 10-й минуте матча "Оренбурга" и "Локомотива" главный арбитр должен был назначить пенальти в ворота хозяев.
Фото: ФК "Оренбург"
На 10?й минуте защитник московского "Локомотива" Александр Сильянов после контакта с полузащитником "Оренбурга" Степаном Оганесяном упал в чужой штрафной площади. Со стороны судей никаких решений не последовало.

"Это фол по неосторожности. Оганесян хочет сыграть в мяч, но у него это не получается, и бьет соперника. Тут даже присутствуют некоторые элементы безрассудности, но я считаю, что это пенальти без желтой карточки. VAR обязательно должен был вмешаться", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".

Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между "Оренбургом" и московским "Локомотивом" прошёл 14 октября и завершился победой "железнодорожников" со счётом 4:2. Благодаря этой победе красно-зелёные набрали 18 очков и на данный момент занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Оренбурга" после этой игры осталось 6 очков, и уральский клуб расположился на тринадцатой строчке.

Сергей Лапочкин Локомотив Оренбург Александр Сильянов Степан Оганесян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится