На 10?й минуте защитник московского "Локомотива" Александр Сильянов после контакта с полузащитником "Оренбурга" Степаном Оганесяном упал в чужой штрафной площади. Со стороны судей никаких решений не последовало.
"Это фол по неосторожности. Оганесян хочет сыграть в мяч, но у него это не получается, и бьет соперника. Тут даже присутствуют некоторые элементы безрассудности, но я считаю, что это пенальти без желтой карточки. VAR обязательно должен был вмешаться", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".
Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между "Оренбургом" и московским "Локомотивом" прошёл 14 октября и завершился победой "железнодорожников" со счётом 4:2. Благодаря этой победе красно-зелёные набрали 18 очков и на данный момент занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Оренбурга" после этой игры осталось 6 очков, и уральский клуб расположился на тринадцатой строчке.
Лапочкин - о матче "Оренбурга" и "Локомотива": на 10-й минуте должен был быть пенальти
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин утверждает, что на 10-й минуте матча "Оренбурга" и "Локомотива" главный арбитр должен был назначить пенальти в ворота хозяев.
Фото: ФК "Оренбург"