"Ничего не изменилось. Я все такой же. Какой? Скромный, открытый для всех, добрый. Со всеми в команде остались хорошие отношения. Главное сейчас - набрать форму и вернуться на тот уровень, который я показывал, забивать. Я долго не играл, в Казани впервые в сезоне провел 90 минут", - заявил Сергеев.
Нападающий сборной России Иван Сергеев перебрался в самарские "Крылья Советов" из "Зенита" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 2 миллиона евро. В январе 2022-го года Иван Сергеев перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов". В составе сине-бело-голубых форвард стал обладателем Кубка России и по 3 раза выиграл чемпионат и Суперкубок страны.
Источник: Sport 24
Сергеев: за время в "Зените" ничего не изменилось. Я все такой же скромный, открытый для всех, добрый
Вернувшийся в "Крылья Советов" из "Зенита" форвард Иван Сергеев рассказал о своем нынешнем состоянии.
Фото: ФК "Крылья Советов"