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Сергеев: за время в "Зените" ничего не изменилось. Я все такой же скромный, открытый для всех, добрый

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Вернувшийся в "Крылья Советов" из "Зенита" форвард Иван Сергеев рассказал о своем нынешнем состоянии.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Ничего не изменилось. Я все такой же. Какой? Скромный, открытый для всех, добрый. Со всеми в команде остались хорошие отношения. Главное сейчас - набрать форму и вернуться на тот уровень, который я показывал, забивать. Я долго не играл, в Казани впервые в сезоне провел 90 минут", - заявил Сергеев.

Нападающий сборной России Иван Сергеев перебрался в самарские "Крылья Советов" из "Зенита" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 2 миллиона евро. В январе 2022-го года Иван Сергеев перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов". В составе сине-бело-голубых форвард стал обладателем Кубка России и по 3 раза выиграл чемпионат и Суперкубок страны.

Источник: Sport 24

Иван Сергеев Крылья Советов Зенит Российские трансферы
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