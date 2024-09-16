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Гафин: мы привезли в "Динамо" тех игроков, которые были в наших списках. Теперь дело за тренерским штабом

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Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин подвел итоги летнего трансферного окна для клуба.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Мы выполнили большинство задач, которые ставили перед собой. Привезли тех футболистов, которые были в наших списках по позициям. Теперь дело за тренерским штабом, чтобы новичков интегрировать в игру и сделать так, чтобы они дали общекомандный результат", - заявил Гафин.

В летнее трансферное окно состав московского "Динамо" пополнили три футболиста. Из азербайджанского "Карабаха" в "Динамо" в статусе свободного агента перешел голкипер сборной России Андрей Лунев. Из марокканского клуба "Раджа Касабланка" за 1.7 миллиона евро был куплен форвард олимпийской сборной Марокко Мехди Маухуб.

Уже в сентябре к команде присоединился бразильский вингер Артур Гомес. "Крузейро" заработал на его продаже 5 миллионов евро. После 8-ми туров бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Марцела Личка 16 очков. Отставание "Динамо" от лидирующего "Зенита" составляет 4 очка.

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Гафин Динамо Сергей Галицкий Андрей Лунев Мехди Маухуб Артур Гомес
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