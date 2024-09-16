- "Спартак" на пути к хорошей игре. Всё?таки стабильность — это показатель мастерства. Мы видим, что "Спартак" часто чередует хорошие матчи, но в некоторых встречах команда не показывает свой уровень. Иногда "Спартаку" не хватает агрессии и настырности. Эта нестабильность пока мешает "Спартаку" серьезно заявить о себе, - передает слова Кирьякова Metaratings.ru.
Напомним, вчера, 15 сентября, красно-белые в гостях провели матч 8-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо", однако не смогли добыть три очка (1:1).
Столичный клуб имеет в своей копилке 15 баллов и идет на пятой строчке в турнирной таблице, отставание от лидирующего "Зенита" составляет в 5 очков. В следующем туре "Спартак" на своем поле встретится с московским "Динамо", матч пройдет 22 сентября, старт игры запланирован на 16:30 мск.
Станкович возглавил "Спартак" минувшим летом, подписав двухлетнее соглашение. Ранее он работал в "Сампдории", "Црвене Звезде" и "Ференцвароше".
Кирьяков оценил игру "Спартака" под руководством Деяна Станковича
Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о выступлении "Спартака" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: Сайт РПЛ