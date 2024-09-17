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Дзюба - о переезде из Москвы в Тольятти: у самурая нету цели - есть только путь

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Нападающий Артем Дзюба прокомментировал решение подписать контракт с тольяттинским "Акроном", ранее игрок выступал за московский "Локомотив".
Фото: ФК "Акрон"
Сложно ли было решиться на переезд из Москвы в Тольятти? Непросто было, конечно. Но принять такое решение нужно было. Как говорится, выйти из зоны комфорта. Как говорят, у самурая нету цели - есть только путь (улыбается). Я этот выбор сделал - теперь движемся дальше", - сказал Дзюба.

Артем перешел в тольяттинский "Акрон" в сентябре, с ним подписали контракт на один год. Практически все летнее трансферное окно 36-летний форвард пребывал в статусе свободного агента. Нападающий уже дебютировал за новую команду, 15 сентября в рамках 8-го тура РПЛ "Акрон" обыграл "Химки" 3:0. Дзюба вышел на поле со скамейке на 64-й минуте и отметился голевой передачей. В прошлом сезоне Артем Дзюба провел в московском "Локомотиве", забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

Тольяттинский "Акрон" после восьми сыгранных туров находится на 11-м месте, набрав 8 очков. В 9-м туре тольяттинцы проведут матч против "Краснодара".

Источник: "Известия"

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