Сложно ли было решиться на переезд из Москвы в Тольятти? Непросто было, конечно. Но принять такое решение нужно было. Как говорится, выйти из зоны комфорта. Как говорят, у самурая нету цели - есть только путь (улыбается). Я этот выбор сделал - теперь движемся дальше", - сказал Дзюба.
Артем перешел в тольяттинский "Акрон" в сентябре, с ним подписали контракт на один год. Практически все летнее трансферное окно 36-летний форвард пребывал в статусе свободного агента. Нападающий уже дебютировал за новую команду, 15 сентября в рамках 8-го тура РПЛ "Акрон" обыграл "Химки" 3:0. Дзюба вышел на поле со скамейке на 64-й минуте и отметился голевой передачей. В прошлом сезоне Артем Дзюба провел в московском "Локомотиве", забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
Тольяттинский "Акрон" после восьми сыгранных туров находится на 11-м месте, набрав 8 очков. В 9-м туре тольяттинцы проведут матч против "Краснодара".
Источник: "Известия"
Дзюба - о переезде из Москвы в Тольятти: у самурая нету цели - есть только путь
Нападающий Артем Дзюба прокомментировал решение подписать контракт с тольяттинским "Акроном", ранее игрок выступал за московский "Локомотив".
Фото: ФК "Акрон"