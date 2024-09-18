Кононов возглавлял красно-белых с 2018 по 2019 год, с командой он занял пятое место в Российской Премьер-Лиги, после чего российского специалиста уволили с поста главного тренера.
"Нет ли у вас мысли, что с этим перестроением менеджмент тогда вас подставил? У меня не то что мысли. Я знаю, кто этим занимался. Знаю даже суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе", - заявил Кононов.
Олег Кононов в разное время тренировал "Краснодар", грозненский "Ахмат" (ранее "Терек"), тульский "Арсенал", "Сатурн", а также латвийский клуб "Рига". В настоящее время 58-летний специалист возглавляет московское "Торпедо", команда с 20-ю набранными баллами занимает второе место в таблице Первой лиги и отстаёт от лидера на два балла.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-тренер "Спартака" Кононов: знаю суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе
Бывший тренер "Спартака" Олег Кононов поделился воспоминаниями о работе в московском клубе и своем увольнении.
Фото: ФК "Торпедо Москва"