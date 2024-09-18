- Алексей хорошо начал этот сезон, показывает качественную игру. Он воспитанник академии "Локомотива", а это значит, что она хорошо работает. Его вызвали в национальную команду — это говорит, что он не только талантлив, но и доказывает это на футбольном поле. Хочется пожелать Батракову, чтобы он был стабилен, ещё больше трудился и понимал, что такое профессиональный футбол, - цитирует Бородюка Metaratings.
Батраков проводит свой первый сезон в чемпионате России. В текущем сезоне 19-летний футболист во всех турнирах провел 13 матчей, забил шесть голов и сделал пять голевых передач на партнеров.
Сегодня стало известно, что трансферная стоимость Батракова выросла в семь раз - футболист оценивается порталом Transfermarkt в пять миллионов евро.
"Локомотив" в текущем сезоне РПЛ в трех турах набрал 18 очков и располагается на третьей строчке в РПЛ.
Бородюк: желаю Батракову, чтобы он был стабилен и понимал, что такое профессиональный футбол
Российский тренер Александр Бородюк высказался о выступлении игрока "Локомотива" Алексея Батракова в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"