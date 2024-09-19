"Момент очень непростой. Видим, что действительно пограничный. Шипы высоко, но нет продавливания и чрезмерной силы. Нога игрока "Крыльев" после контакта оказалась на весу, поэтому нет пресловутого продавливания. Да, карточка оранжевая, ближе к красной, но абсолютно понятно, почему судья показал желтую и VAR не вмешался", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".
Московский "Спартак" 19 сентября на своём поле принимает самарские "Крылья Советов" в рамках 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25. В конце второго тайма счёт 3:1 в пользу красно-белых.
У "Спартака" после трёх игр в активе находится 6 очков, "Крылья Советов" пока не набрали ни одного очка. В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с московским "Динамо", а "Крылья Советов" у себя дома примут махачкалинское "Динамо".
Лапочкин - о фоле защитника "Спартака" Хлусевича: карточка оранжевая, ближе к красной
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал произошедший на 25-й минуте матча 4-го тура Кубка России эпизод с нарушением правил защитника "Спартака" Даниила Хлусевича на футболисте "Крыльев Советов" Франко Орозко.
Фото: ФК "Спартак"