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Арендованный "Ростовом" игрок "Зенита" Сутормин: Глушенков - нормальный, хороший человек

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Полузащитник "Ростова" Алексей Сутормин прокомментировал высказывание полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова о сборной России.
Фото: ФК "Зенит"
"Я никак не отношусь к этим словам, у Глушенкова свое мнение. Он нормальный человек, чего-то плохого не замечал за ним. Понятно, что мы не так много провели времени вместе. Но Макс — нормальный, хороший человек", - передаёт слова Глушенкова "РБ Спорт".

Ранее Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал, что считает лучшим тренировки в "Зените" с бразильскими футболистами, чем игра за сборную России против команды против Вьетнама. По его мнению, смысл проведения подобных встреч, когда национальная команда отстранена от участия в международных турнирах, неочевиден.

Максим Глушенков в августе в матче 5-го тура РПЛ с "Химками" получил перелом правой кисти, из-за чего не имел возможности принять участие в сентябрьском товарищеском матчей сборной России с командой Вьетнама.

Права на Алексея Сутормина принадлежат петербургскому "Зениту", но до конца текущего сезона он отдан в аренду "Ростову".

Ростов Зенит Алексей Сутормин Максим Глушенков Сборная России
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