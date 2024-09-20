Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
16:00
ЧайкаНе начат
Ротор
19:30
ЧерноморецНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
19:30
ЭмполиНе начат
Верона
21:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ницца
21:45
Сент-ЭтьенНе начат

Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес не явился на суд в Нидерланды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес не прилетел в Нидерланды на судебное заседание по апелляции на приговор суда.
Фото: ФК "Спартак"
В Нидерландах Промеса заочно приговорили к 7,5 года тюремного заключения по двум уголовным делам о поножовщине и контрабанду наркотиков. Футболист на данный момент находится в ОАЭ, где у него тоже имеются проблемы с законом.

Как пишет издание ND, адвокат в начале слушаний заявил, что Квинси Промес не будет присутствовать на заседании. Футболист понимает, что как только покинет Эмираты - попадет в тюрьму, у нидерландских правоохранителей есть ордер на его арест. Представитель Промеса также отметил, что в планах у его подзащитного продолжать играть в футбол, поэтому он не может отправиться под стражу на длительный срок.

Квинси Промес попал в ДТП в ОАЭ, когда вместе со "Спартаком" находился на сборах. В аэропорту его задержали и поместили под стражу, в настоящее время его отпустили под домашний арест, но игрок не может покидать страну. Московский клуб не стал продлевать с голландцем контракт после того, как его срок истёк.

Промес бесплатно перешел в клуб из второго дивизиона ОАЖ "Дубай Юнайтед". По информации источника, в контракте предусмотрена опция безвозмездного возвращения в московский "Спартак".

Источник: ND

Квинси Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится