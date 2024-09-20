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Масалитин: Файзуллаеву нужно восстанавливаться психологически

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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил состояние узбекского полузащитника красно-синих Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ПФК ЦСКА
"С момента, как он пришёл в ЦСКА, его отъезды в сборную постоянны. Он никогда не отдыхал и всегда в тонусе. Ему после Олимпиады нужно было дать отдохнуть недельки 2-3, а потом приводить в порядок, но этого не было сделано. Пока он молодой, он эту нагрузку переносит, но усталость чувствуется. Нет лёгкости, несвойственные ему действия появились. Это усталость, ему нужно восстанавливаться психологически", - приводит слова Масалитина Metaratings.

Аббосбек Файзуллаев был выкуплен московским ЦСКА у ташкентского "Пахтакора" в августе 2023 года за 500 тыс. евро. За это время полузащитник в составе "армейского" клуба провёл 41 игру, в которых забил 5 голов, отдал 18 голевых передач и получил 4 жёлтые карточки.

Кроме того, 20-летний футболист регулярно вызывается на матчи сборной Узбекистана. В составе национальной команды хавбек уже провёл 19 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. В июле Файзуллаев также принял участие в олимпийском футбольном турнире.

Аббосбек Файзуллаев Валерий Масалитин ЦСКА Сборная Узбекистана
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