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Пономарёв: Глушенков зазвездился, его надо воспитывать

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Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв негативно отреагировал на слова полузащитника петербургского "Зенита" о выступлении за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
"Глушенков зазвездился? Да не то слово! 25 лет человеку. Самый футбольный возраст. Играй и за клуб, и за сборную. А он, видите ли, выбирает… Нельзя так говорить. Ты оскорбляешь партнеров. Если уж так не хочется ехать играть во Вьетнам, промолчи! Зачем ты в прессе выступаешь?! Это недалекий поступок. Глушенкова надо воспитывать, а таких тренеров уже нет…", - приводит слова Пономарёва Евро-Футбол.Ру.

Ранее полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться вместе с легионерами сине-бело-голубых, чем принять участие в товарищеском матче сборной России против команды Вьетнама. Этот матч прошёл 5 сентября в столице Вьетнама Ханое и завершился победой подопечных Валерия Карпина со счётом 3:0.

Максим Глушенков по медицинским показаниям (из-за перелома правой кисти) не смог прибыть в расположение национальной команды на сентябрьские сборы. 25-летний футболист с 7 голами в настоящее время возглавляет список бомбардиров чемпионата России по футболу сезон-2024/25 (у ближайших преследователей - по 5 забитых мячей).

Владимир Пономарев Максим Глушенков Зенит Сборная России
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