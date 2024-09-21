"Частично смотрел матчи и Миранчука, в котором он забил прекрасный гол, и Сафонова в Лиге чемпионов. Рад за обоих. Они занимаются своим любимым делом. Видно, что оба наслаждаются игрой. Спрашивал ли у меня Сафонов какие-то советы? Нет, но, думаю, у него есть люди, которые могут ему что-то подсказать и посоветовать", - сказал Семак.
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" в прошедшее летнее трансферное окно, за воспитанника "Краснодара" парижане заплатили 20 миллионов евро. 25-летний российский вратарь дебютировал за клуб 18 сентября в матче Лиги чемпионов против испанской "Жироны" (1:0), сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Алексей Миранчук этим летом уехал играть в США, перейдя из итальянской "Аталанты" в американский клуб из MLS "Атланта Юнайтед". Накануне российский полузащитник забил гол в "девятку" ударом из-за штрафной, забитый мяч позволил команде уйти от поражения в матче с "Интер Майами".
Источник: Metaratings
Семак - о Сафонове и Миранчуке: рад за обоих, видно, что оба наслаждаются игрой
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил игру голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова и полузащитника "Атланты" Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Зенит"