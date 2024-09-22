"Мы с ним неофициально разговаривали, один раз встречались, но это было в формате: "Ты когда к нам придешь?". Гаджи Муслимович несколько раз с ним говорил и даже созванивался в последний день трансферного окна. Георгий сам позвонил и все объяснил", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
В последний день летнего трансферного окна Георгий Джикия на правах свободного агента перешел в подмосковные "Химки". Сообщалось, что центральный защитник мог продолжить карьеру в Турции или махачкалинском "Динамо".
Сегодня, 22-го сентября, подмосковный клуб примет на своем поле "Оренбург" в 9-м туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. После 8-ми сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 6 набранных очков. Оренбуржцы занимают 13-е место с 6-ю очками.
Газизов: в последний день трансферного окна Джикия сам позвонил и все объяснил
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о сорвавшемся переходе Георгия Джикии.
Фото: ФК "Химки"