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Газизов: в последний день трансферного окна Джикия сам позвонил и все объяснил

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о сорвавшемся переходе Георгия Джикии.
Фото: ФК "Химки"
"Мы с ним неофициально разговаривали, один раз встречались, но это было в формате: "Ты когда к нам придешь?". Гаджи Муслимович несколько раз с ним говорил и даже созванивался в последний день трансферного окна. Георгий сам позвонил и все объяснил", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

В последний день летнего трансферного окна Георгий Джикия на правах свободного агента перешел в подмосковные "Химки". Сообщалось, что центральный защитник мог продолжить карьеру в Турции или махачкалинском "Динамо".

Сегодня, 22-го сентября, подмосковный клуб примет на своем поле "Оренбург" в 9-м туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. После 8-ми сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 6 набранных очков. Оренбуржцы занимают 13-е место с 6-ю очками.

Динамо Мх Георгий Джикия Шамиль Газизов
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